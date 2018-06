Čerčešov: Verovao sam u svoje igrače, nema potrebe za stresom

Beta pre 1 sat

Selektor fubalske reprezentacije Rusije Stanislav Čerčešov rekao je da uoči današnje utakmice protiv Saudijske Arabije nije bio pod stresom, jer je verovao u svoje igrače da će ispuniti sve ciljeve, ali da će morati posebno da spremi svoj tim za drugi meč protiv Egipta."Juče sam bio opušten, a opušten sam i danas jer poznajem svoje igače. Zadovoljstvo je raditi s njima. Svaki trener zavisi od svojih igrača i pre svega zato sam opušten. Znao sam da će ispuniti naše ciljeve. Zašto bih bio pod stresom", rekao je Čerčešov posle utakmice.Rusije je danas na otvaranju Svetsko prvesntva u Rusiji pobedila Saudijsku Arabiju sa 5:0 u prvom kolu Grupe A."Nekada su ovakve utakmice izvor radosti za navijače, nekada je to manje. Mi smo iskreni u ovome što radimo. Moram da pohvailm igrače, sve su uradili, odbranili su gol u svakoj situaciji, a s druge strane bili su opušteni u utakmici koja je nosila mnogo pritiska", rekao je selektor Rusije.Domaćin Mundijala će u drugom kolu Grupe A igrati protiv Egipta 19. juna u Sankt Peterburgu."Utakmica protiv Egipta će biti u potpunosti drugačija, biće to drugi grad, drugi stadion. Moramo se pažljivo pripremati za tu utakmicu", zaključio je Čerčesov.Dvostruski strelac za Rusiji i igrač utakmice Denis Čerišev rekao je da nije mogao da zamisli bolji početak Mundijala."Ovakav početak i ovakvu utakmicu nisam mogao da sanjam. Samim tim što sam bio u timu me je učinilo srećnim. Kako sam došao do drugog gola... Takve situacije vežbamo na treningu. Ostao sam uz Dzjubu, on ju je zakačio glavom, a ja samo je samo šutnuo u gol, nisam imao vremna da previše razmišljam u toj situaciji", rekao je Čerišev.Selektor Saudijske Arabije Huan Antonio Pici nije očekivao ubedljiv poraz svog tima."Bila je ovo teška utakmica u kojoj smo pretpeli ubedljiv i neočekivan poraz. Rusija je dobro igrala danas, dok mi s druge strane nismo bili u dobrom ritmu. Ne mislim da su uradili nešto posebno i da su nas iznenadili, već da smo samo mi igrali loše. Moraćemo da promenimo našu strategiju. Moramo da zaboravimo ov što pre i da mislimo o sledećoj utakmici. Imam maksimalno poverenje u svoj tim", rekao je Pici.