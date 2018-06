UPOZORENjE Moguće vremenske nepogode na području Srbije

Sutra će u Srbiji biti umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kisom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, samo ce na severozapadu ujutru i pre podne biti suvo. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni C, najviša od 20 do 25. Za Beograd se za sutra predviđa umereno i potpuno oblačno vreme, ujutru i pre podne suvo, posle podne povremeno kiša, a uveče i tokom noći i kratkotrajni pljuskovi...