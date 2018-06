Mihajlovićeva: Do nedelje zamena svih tabli na auto-putu

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas da će Koridor 10 biti gotov do jeseni, a da do kraja godine očekuje da protok vozila tim Koridorom bude 52 miliona. Ona je gostujući na RTS-u kazala i da su table sa dozvoljenom brzinom od 130 kilometara na čas zamenjene na jednom delu Koridora 10 i da vozači vode računa, kao i da će do nedelje biti zamenjene sve table. "Do nedelje će biti zamenjene...