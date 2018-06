Do nedelje zamena svih tabli na auto-putu

Ona je gostujući na RTS-u kazala i da su table sa dozvoljenom brzinom od 130 kilometara na čas zamenjene na jednom delu Koridora 10 i da vozači vode računa, kao i da će do nedelje biti zamenjene sve table. - Do nedelje će biti zamenjene sve table, ali apel vozačima je da vode računa i da se pridržavaju svih znakova - rekla je Mihajlović. Prema njenim rečima, veću brzinu na auto-putu omogućava kvalitetno urađen Koridor 10. - To je kvalitetan...