Skupština Srbije izabrala Jorgovanku Tabaković za guvernera NBS

Skupština Srbije danas je ponovo izabrala Jorgovanku Tabaković za guvernera Narodne banke Srbije (NBS).Za izbor Jorgovanke Tabaković na mesto guvernera NBS glasalo je 142 poslanika, protiv je bilo šest poslanika, a nije bilo uzdržanih.Većinom glasova svih narodnih poslanika Narodna skupština je izabrala Jorgovanku Tabaković za guvernerku Narodne banke Srbije.Poslanici su izabrali i Željka Jovića za viceguvernera, za koga je glasalo 142 poslanika, dvoje je bilo uzdržano, a protiv niko.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je Skupštini Srbije da funkciju guvernera Narodne banke Srbije i u narednom šestogodišnjem mandatu obavlja Jorgovanka Tabaković.

Vučić je u svom obrazloženju predloga naveo da je preporučuju ostvareni rezultati, pre svega u očuvanju makroekonomske stabilizacije u saradnji s Vladom Srbije i drugim nadležnim institucijama, uz punu koordinaciju monetarne i fiskalne politike.

Jorgovanka Tabaković je rođena 21. marta 1960. godine u Vučitrnu. Gimnaziju je završila 1977. godine, a iste godine je upisala Ekonomski fakultet u Prištini.



Diplomirala je kao student generacije 1981. godine, nakon čega je do 1989. radila kao profesor ekonomskih predmeta u Srednjoj ekonomskoj školi u Prištini. Početkom 1992. prelazi u Prištinsku banku.



Magistrirala je 1999. godine na Ekonomskom fakultetu u Prištini, a 2008. je podnela prijavu doktorske disertacije koju je odbranila maja 2011. godine.



Birana je za narodnog poslanika u šest saziva Narodne skupštine. Od marta 1998. do oktobra 2000. obavljala je funkciju ministra za ekonomiju i vlasničku transformaciju u Vladi Srbije.



Tabakovićeva je na čelu NBS od avgusta 2012. godine, u to vreme je bila potpredsednica Srpske napredne stranke, ali je posle preuzimanja dužnosti, u skladu sa Zakonom o NBS, prestala da obavlja stranačke funkcije.

Prema nedavno usvojenim izmenama Zakona o NBS, funkcioneri centralne banke se biraju najkasnije do isteka mandata prethodnog funkcionera, a najranije 120 dana pre isteka tog mandata, kako bi se obezbedio kontinuitet rada NBS.

Željko Jović je rođen 1979. godine u Šapcu. Diplomirao je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Magistarske studije je završio 2010. godine, a doktorirao je 2017. godine.



Od 2004. je bio zaposlen u poslovnim bankama, a od jula 2012. godine je zaposlen je u Narodnoj banci Srbije na poziciji zamenika generalnog direktora Sektora za kontrolu poslovanja banaka.



Jović je prethodno bio direktor Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama koja je ukinuta izmenama Zakona o NBS.