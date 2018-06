Sud BiH obustavio postupak izručenja Mamića Hrvatskoj

Beta pre 1 sat

Sud Bosne i Hercegovine odlučio je danas da obustavi postupak izručenja bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića Hrvatskoj, u kojoj je nepravosnažno osuđen na 6,5 godina zatvora.

Ovu informaciju novinarima je potvrdio Mamićev advokat Ivica Rajić.



Mamić je posle ročišta u Sudu BiH novinarima rekao da "promišlja zašto mu se sve to dešava", jer, kako je naveo, hrvatsko državno tužilaštvo tvrdi da je fudbalski klub Dinamo oštećen, a Dinamo tvrdi da nije.



"Jednostavno se pitam koji sam to deo ja i kojeg projekta. Sve što se može prekršiti u jednoj državi, prekršio je Zdravko Mamić", kazao je on, dodavši da je državno tužilaštvo Hrvatske u njegovom slučaju "prekršilo sve moguće zakone".



Mamić je naveo da iz Sarajeva putuje u Međugorje, a pozvao je novinare da pozovu hrvatskog ministra pravde i da ga pitaju da li zamenik šefa USKOK-a Sven Mišković ima položen pravosudni ispit.



"On je neovlašteni tužilac. Ako Dinamo kaže - mi nismo oštećeni, mi smo ponosni na rad uprave i gospodina Mamića, privatna pravna osoba kaže da ne traži oštećenje. Ja sam deo nekog projekta koji niko od nas, pa ni ja, ne možemo dokučiti", ocenio je on.



Pred Sudom BiH danas je održano ročište na kojem je Mamićeva odbrana izjavila da on ne želi da bude izručen Hrvatskoj, pošto ima državljanstvo BiH.



Mamić je u Hrvatskoj nepravosnažno osuđen da je za 15,5 miliona evra oštetio fudbalski klub Dinamo, a državu za više 1,6 miliona evra zbog utaje poreza.