Francuska posle dva gola pomoću video tehnologije pobedila Australiju

Beta pre 8 sati

Fudbalska reprezentacija Francuske pobedila je danas Australiju sa 2:1, u prvom kolu Grupe C na Svetskom prvenstvu u Rusiji.Francuska je oba gola u Kazanju postigla posle video asistencije. Prvi put je pomoću VAR sistema utvrđeno da je bio penal posle kog je došla do vođstva, a drugi kada je lopta prešla gol liniju.Strelci za francuski tim u Kazanju bili su Antoan Grizman iz penala u 58. i Pol Pogba u 81. minutu.Pogodak za Australiju u 62. minutu iz penala postigao je Mile Jedinak.Druga utakmica u Grupi C igraće se večeras od 18.00 u Saransku, gde će se sastati Peru i Danska.