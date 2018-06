Dačić: Cilj lažnih vesti je destabilizacija Srbije

„Svedoci smo raznih lažnih vesti, kao vest o kvalitetu vode za piće, kao infromacija da vlada planira da izazove nemire na severu Kosova, da mi sami napadnemo svoj narod, pa do ove poslednje vesti o nestanku novinara“, rekao je šef srpske diplomatije, za RTS. Kako je naglasio, cilj je politička borba, koja ne dolazi samo iznutra. On je naveo da kada pogleda i blokade puteva, da ga sve to neodoljivo podseća na vreme od pre 20 godina i...