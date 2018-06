Nigde bez kišobrana i nepromočive obuće: Širom Srbije osvanula tmurna i kišovita subota, a evo kakav je vikend pred nama! Meteorolozi upozoravaju na velike nepogode

U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim u drugom delu dana. Lokalno su moguće obilnije padavine sa količinom kiše većom od 30 mm za 12 sati, saopštio je Republički hidrometorološki zavod Srbije. Vetar će biti slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 13 do 17 C, najviša dnevna od 22 do 26 C. U Beogradu će biti umereno i potpuno oblačno, povremeno sa kišom...