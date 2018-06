Veliki požar u Glazgovu: Vatra progutala jednu od najcenjenijih umetničkih akademija na svetu (Foto, video)

1 / 7 Foto: Reuters Vatra je izbila kasno sinoć, a požar je gasilo više od 120 vatrogasaca. Za sada nema izvestaja da je u požaru neko povređen. Scotland's First Minister, Nicola Sturgeon says she's heart broken at the news a huge fire has engulfed the Mackintosh building at the Glasgow school of Art, the second in four years. The fire has spread to the O2 ABC music venue has caught fire too and the roof has collapsed...