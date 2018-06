DS odlučila da učestvuje u formiranju opozicionog saveza

Beta pre 3 sata

Demokratska stranka (DS) danas je na sednici Glavnog odbora odlučila da učestvuje u formiranju opozicionog saveza, objavila je danas potpredsednica te stranke Aleksandra Jerkov."DS donela odluku o učešću u formiranju opozicionog saveza. Predstoji nam velika borba. Za građane, za bolju Srbiju, za bolji život u njoj", navela je Jerkov posle Glavnog odbora na svom Tviter profilu.Na sednici Glavnog odbora predsednik DS Zoran Lutovac rekao je da će stranka biti član i osnivač opozicionog saveza.On je rekao da građani i birači žele suštinske promene i da očekuju od DS da sa drugima stvori savez i da zajednički deluju.Dragan Đilas je pre nekoliko nedelja čestitao novom rukovodstvu na pobedi i rekao da ih očekuje u Savezu za Srbiju.Lutovac očekuje podršku GO DS o formiranju Saveza za SrbijuPredsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac izjavio je danas da očekuje da će glavni odbor podržati predlog da DS uđe u formiranje Saveza za Srbiju, u kome će DS biti član i osnivač."Jedna od tačaka na današnjoj sednici je rasprava o tome da li će glavni odbor podržati da se uđe razgovore o formiranju saveza u kome će Demokratska stranka bila član i osnivač", rekao je Lutovac novinarima.On je rekao da će DS imati ravnopravan status sa svim ostalim strankama koje će biti osnivači tog saveza.Lutovac je dodao i da je DS otvorena za sve partije i stranke koje su autentična opozicija i žele da se stvari u Srbiji suštinski menjaju i da se napravi normalizacija političkih odnosa u Srbiji.On je na sednici Glavnog odbora rekao da građni i birači hoće suštinske promene i da očekuju od DS da sa drugima stvore Savez i da zajednički deluju."DS će biti jedan od osnivača i članova saveza. To očekuju naši birači kao i birači drugih stranaka prave opozicije. To očekuju svi građani Srbije kojima je stalo do suštinskih promena na bolje", rekao je on.Podsetio je da su građani još na beogradskim izborima očekivali da se stvori savez i zajednička opoziciona lista, a da su išli samostalno, što su birači prepoznali kao opstrukciju."Saradnja sa pravim opozicionim strankama nije više stvar izbora nego nužnosti. Mi nudimo politiku stvarnog opozicionog delovanja, a ne saradnje sa SNS", rekao je on.Lutovac je rekao da je DS obećao da će vratiti poverenje građana i da je prvi korak već napravljen, a to je formiranje tima koji se i u stranci i među građanima doživljava kao nova garnitura političara."Pokazaćemo delom da to i jeste", rekao je on.Dodao je da promene neće biti kozmetičke već suštinske i da će one biti dobre za sve u stranci i za građane Srbije.On je rekao da drugi pravac promena usmeren na povratak poverenja jeste promena organizacije stranke i načina delovanja unutra i spolja."DS mora da bude efikasna organizcija koja počiva na solidarnosti, a ne na podmetanju, na uzajamnoj podršci, a ne na saplitanju i ucenama", naglasio je on.Lutovac je rekao i da je promene potrebno umeriti i ka jasnijem socijaldemokratskom proflisanju i da će se boriti za društvo socijalne pravde, ljudskih prava i vladavine zakona.