Krunićeva osvojila prvi VTA turnir u karijeri

Krunićeva je do druge pobede u isto toliko međusobnih duela sa Flipkensovom do pobede došla posle dva sata i 10 minuta igre

Srpska teniserka Aleksandra Krunić osvojila je danas turnir u holandskom Hertogenbosu, pošto je u finalu pobedila Belgijanku Kirsten Flipkens u tri seta 2:! (6:7 (0), 7:5, 6:1). Krunićeva je do druge pobede u isto toliko međusobnih duela do pobede došla posle dva sata i 10 minuta igre. Srpska teniserka je trijumfom nad Belgijankom došla do svoje prve VTA titule u karijeri. Ona je u prvom setu imala vođstvo od 5:4 i servirala je za vođstvo od...