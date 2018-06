"Moramo doći do Trampa, a za to nam treba pola miliona $"

"Nama će sutra drugi biti kriv jer je neko došao do Trampa pre nas. U Americi se zna kako to funkcioniše. To je sistem lobiranja koji je zakonit, legalan, postoje ugovori, oni su javni, objavljuju se na sajtu ministarstva i moramo se time baviti", rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić za Srpski telegraf. Prema njegovim rečima, ne možemo da izmenimo Stejt dipartment, Kongres...to su već sklopljene svesti o svemi što se dešavalo...