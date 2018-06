Počelo polaganje male mature, testovi najstrože čuvani

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šračević posetio je osmake u Osnovnoj školi "Bora Stanković" u Beogradu, pred sam početak rešavanja testa iz srpskog jezika. On je za TV Prva rekao da će, što se tiče kontrole polaganje male mature, ove godine biti primenjena drugačija pravila, u smislu da škole koje su imale nepravilnosti same kontrolišu ceo postupak, kako bi se utvrdilo da ako ima nepravilnosti, same snose odgovornost...