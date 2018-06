Zihofer je Angeli dao ultimatum i ona ga je prihvatila

On je članovima svoje stranke kazao da je taj rok do kraja juna, kao i da ga je ona prihvatila, javljaju agencije. Rojters prenosi da je CSU danas ponudila Merkelovoj "maslinovu grančicu", predloživši da se plan o vraćanju migranata sa nemačke granice primeni - postepeno. Kako se dodaje, Merkelova je prihvatila da do kraja meseca, kada se održava samit Evropske unije, odloži zabranu prihvatanja migranata koji su već registrovani u...