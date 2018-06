Zemljotres u Japanu: Dete i dvoje muškaraca mrtvi, stotine ljudi povređeno

BBC News pre 10 sati

AFP Obustavljen je železnički saobraćaj

U jakom zemljotresu u Osaki u Japanu život je izgubilo barem troje ljudi, među njima i jedno dete, a preko 200 ljudi je povređeno.

Aerodromi u okolini su bili zatvoreni nekoliko sati, železnički saobraćaj je bio u prekidu, a fabrike su zaustavile proizvodnju.

Zemljotres jačine 6.1 stupnjeva Merkalijeve skale nije izazvao upozorenje zbog cunamija i nuklearne elektrane rade normalno.

Japan se nalazi u regiji koja je sklona zemljotresima i oko 20 odsto zemljotresa, koji su jači od 6 stupnjeva, pojavljuju se u ovom delu sveta.

EPA Voz je zaustavljen i evakuisan

Zemljotres u Osaki desio se malo pre 8 časova ujutru, 22 časa po srednjeevropskom vremenu, na severu ovog grada, izveštava dežurna metereološka agencija.

Devetogodišnju devojčicu ubio je zid u školi, koji je pao.

Starijeg čoveka ubio je takođe zid koji se srušio, a treća žrtva je umrla u svom stanu kada je na njega pala polica s knjigama, prenosi nacionalna televizija NHK.

„Mislila sam da ću umreti"

Acuši Jokoi, istraživač koji živi u kraju Ibaraki-ši blizu epicentra, izjavio je za BBC da je spavao kada se prvi udar osetio.

„Zemljotres me je probudio", rekao je. „Osetio sam udare sa boka i to je trajalo pet sekundi, ostao sam na krevetu dok to nije prestalo."

Nakon što je poslao poruke porodici i prijateljima, otišao je na posao da vidi da li je došlo do štete u laboratoriji u kojoj radi.

„Iako je javni prevoz u najvećoj meri bio paralisan, autobusi su i dalje radili. Svi zakazani eksperimenti su otkazani i odloženi do trenutka kada budemo sigurni da neće biti ponovnih udara."

Zemljotres je takođe probudio Gloriju Randriamihadžu, koja takođe živi u ovom kraju.

„Trajalo je samo minut, ali delovalo je kao večnost. Stan mi je u haosu, svuda je polomljeno staklo, otvoren je frižider, gitara je pala na pod."

„Cela zgrada se tresla, uplašila sam se, govorila sam sebi 'To je to Glorija, sad ćeš da umreš'. Na kraju je drumusanje prestalo", izjavila je za BBC.

Reuters

Nekoliko ljudi je ostalo zarobljeno u liftovima, a na putevima su se javile pukotine i cevi su pukle, pa je voda svuda okolo.

Više od 170.000 domaćinstava je ostalo bez struje, a u više od 100.000 kuća nije bilo dotoka gasa, izveštava Japan tajms.

Brzi Šinkansen voz i lokalni vozovi ne saobraćaju ovog jutra, zbog dodatnih udara koji su usledili posle zemljotresa.

Reuters Roba je popadala s polica supermarketa

Potresi su se osetili u prefekturama Kjoto, Nara, Hjogo i Šiga.

Metereološka agencija je upozorila da može da dođe do još jednog jakog zemljotresa u narednim danima.

Zemljotres je bio jačine 6,1 stupnjeva, što je nivo tokom kog je teško ostati na nogama.

U narednim danima opasnost će predstavljati kiša i klizišta.

Reuters

Zemljotres je pogodio nekoliko ključnih industrijskih oblasti blizu Osake, gde su smeštene kompanije Panasonik i Daihatsu, koje su obustavili proizvodnju.

