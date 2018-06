Inspirisani srpskim malinarima i poljski počeli protest i prekinuli berbu

Beta pre 5 sati

Inspirisani protestima u Srbiji, poljski malinari prestaju od danas da beru maline, crne ribizle i drugo slično voće u nastojanju da nateraju prerađivače da povećaju otkupne cene, trenutno niže od troškova proizvodnje, a poljsku vladu da donese novi zakon o otkupu.Prema podacima Instituta ekonomije poljoprivrede proizvodnja jednog kilograma malina ove godine u Poljskoj košta 0,79 evra a maline hladnjače i prerađivači otkupljuju ih po ceni od svega 0,51 do 0,56 evra za kilogram, dok se prošlogodišnja otkupna cena kretala oko 0,81 evra."Želimo da dobijemo 0,23 evra više po kilogramu. To zaista nisu preterani zahtevi. Da su plantažeri u martu znali da će im u junu plaćati maline pola evra, onda ne bi prskali, ne bi povećavali troškove. A vlada nam je dala zakon o otkupu kojim možemo da obrišemo zadnjicu. Cene se menjaju iz dana u dan", kazao je za današnju Gazetu viborču Kšištof Cibulak iz poljskog Saveza voćara.Probleme poljskih malinara pogoršava i to što nisu u stanju za cenu koju nude, 0,28 evra po kilogramu da nađu berače."Danas mi je potrebno 12 ljudi a imam samo sedam. Kolegi je potrebno 50 a ima 19 radnika. Voće nam pada na zemlju neobrano. Poljaci uopšte neće da rade a Ukrajinci biraju građevinu jer tamo su zarade veće", kazao je jedan od poljskih malinara Slavomir Bžostek.Cibulak i poljski malinari ne kriju da su ih inspirisali protesti malinara u Srbiji koji su blokirali puteve da bi vlada na kraju podigla otkupnu cenu.Odluku da prekinu berbu i da ne nude maline u otkup poljski malinari doneli su u želji da pored povećanja otkupne cene vlada izmeni Zakon o otkupu tako da i malinari kao plantažeri duvana znaju u proleće kako će se kretati otkupne cene a ne da im, kao sada, otkupnu cenu određuju na dan kada preuzimaju voće.Poljska je zajedno sa Srbijom evropska velesila u proizvodnji i izvozu malina, godišnje se sa poljskih plantaža ubere oko 100.000 tona, većinom sa malih veličine od 0,5 do hektara a najveći deo berbe završava u prerađivačkoj industriji koja je i glavni akter koji određuje otkupne cene.