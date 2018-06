Merkelova prihvatila zehoferov ultimatum: Nemačka vlada zavisi od rešenja za migrante! Rok je do kraja juna!

CSU danas ponudila Merkelovoj "maslinovu grančicu", prenosi Rojters, predloživši da se plan o vraćanju migranata sa nemačke granice primeni - postepeno. Kako se dodaje, Merkelova je prihvatila da do kraja meseca, kada se održava samit EU, odloži zabranu prihvatanja migranata koji su već registrovani u drugim državama EU. Chancellor Angela Merkel has got her Interior Minister Horst Seehofer to agree to wait for an upcoming EU summit...