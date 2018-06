Brnabić: Priznanje Kosova ne bi bio kompromis

Beta pre 1 sat

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da se mora postići kompromis oko Kosova, ali da ni priznanje nezavisnosti ni insistiranje da Kosovo pripada Srbiji nisu kompromisna rešenja.Brnabić je u intervjuu dnevniku Velt rekla da su odnosi s Prištinom za "Srbe teški i emocionalni" i da je predsednik Aleksandar Vučić učinio hrabar i odgovoran korak kada je počeo interregionalni dijalog, pošto je dotle svaki razgovor bio tabu."Kosovo je bilo Srbija. Tačka. Sada moramo naći kompromis. Srbija nikada neće priznati nezavisno Kosovo. To ne bi bio kompromis. A kada bismo i dalje insistirali da Kosovo pripada Srbiji, kompromis ne bi bio moguć", rekla je Brnabić.Premijerka je rekla da obe strane moraju da izađu iz udobne zone svog uvreženog načina razmišljanja i ocenila da Priština to do sada nije učinila, preneo je Dojče vele.Ona je rekla da Priština nije počela da sprovodi osnovu Briselskog sporazuma - uspostavljanje Zajednice srpskih opština, kao i da se povećao broj napada na Srbe na Kosovu što, prema njenim rečima, "ukazuje da bi namera Prištine mogla da bude i da se oteraju svi Srbi" što Srbija neće dopustiti."Srbija je spremna za razgovore. Ali za to nam je potreban partner", rekla je ona.Povodom mogućeg ulaska Srbije u Evropsku uniju 2025. godine, Brnabić je rekla da je to samo orijentacioni datum koji nije garancija, ali datum koji je moguć ako Srbija bude radila efikasno.Brnabić je rekla i da Evropa ne treba da se brine zbog dobrih odnosa Srbije i Rusije, jer je EU strateški fokus Srbije, koji Rusija razume, baš kao što i Evropska unija razume tradicionalno bliske odnose Beograda i Moskve.Premijerka Srbije je rekla da srpska policija i vojska dobro sarađuju sa susednim državama i agencijom EU za zaštitu granica Fronteks po pitanju migranata i da će to dalje činiti."U izbegličkoj krizi smo vratili sa granice više od 40.000 osoba koje su htele da uđu ilegalno. To ćemo i dalje činiti. Zato svaka buduća zajednička migraciona politika mora da obuhvati i balkanske države. Ako zajednička politika sa EU bude fer i u skladu sa dogovorenim, i mi ćemo u njoj učestovati", rekla je ona.Brnabić je rekla da u Srbiji sada ima 4.000 izbeglica i da 500 izbegličke dece ide u srpske škole.