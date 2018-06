Zorana Mihajlović: Koridorom 10 ove godine 54 miliona vozila

Beta pre 5 sati

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas da se očekuje da Koridorom 10 do kraja godine prođe 54 miliona vozila, što je za 20 miliona više nego 2012. godine.Prisustvujući početku asfaltiranja deonice puta od Bancareva do Crvene reke, duge 12,3 kilometra, ministarka je najavila da će Koridor 10 biti završen do kraja godine, a da su "najproblematičnije" deonice u Grdeličkoj i Sićevačkoj klisuri već završene."Studije i analize pokazuju da će završetkom Koridora 10 broj saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom biti smanjen između 10 i 20 odsto, a vreme i troškovi prevoza putnika i robe biće smanjeni za 20 do 25 odsto", kazala je Zorana Mihajlović novinarima.Ona je najavila da će država naredne godine uložiti oko pet milijardi evra u putnu infrastrukturu."Završena je dokumentacija za Moravski koridor i radovi bi trebalo da počnu naredne godine, a takođe naredne godine počeće radovi na deonici Koridora 11 od Preljine do Požege. Za tu deonicu smo pripremili dokumentaciju i završili eksproprijaciju", kazala je Zorana Mihajlović.Ona je istakla da će naredne godine početi izgradnja autoputa od Niša preko Merdara do Prištine, a prva deonica koja će se raditi biće Niš-Pločnik."Razgovaramo o izgradnji Fruškogorskog koridora i radimo dokumentaciju za deo autoputa između Rume i Šapca. U planu je i izgradnja brze saobraćajnice Šabac-Loznica i to su investicije bez železnice i aerodroma", najavila je ministarka.Dodala je i da su planirane značajne investicije u niški aerodrom i u aerodrom "Nikola Tesla".Aerodrom u Nišu ne može da funkcioniše bez zajedničkog rada države i gradaMinistarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je danas da areodrom u Nišu ne može da funkcioniše bez zajedničkog rada države i Grada Niša."Svi oni takozvani eksperti koji nam govore da se aerodrom otima nanose štetu i gradu i državi. Projekcija je bila da aerodrom početkom ove godine ima prihod od 2,5 miliona dinara, ali je pokazao gubitke", kazala je Mihajlović.Ona je to rekla u obilasku gradilišta autoputa na istočnom kraku Koridora 10, od Niša do Dimitrovgrada, na deonici Bancarevo - Crvena reka. Ta deonica koja je najzahtevnija duga je 12,3 kilometara.Mihajlović je na pitanje novinara u vezi sa zakazivanjem sednice Skupštine grada izjavila da je sigurna da će ona biti zakazana u zakonskom roku.