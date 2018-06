Moguće nepogode; u Sremu obilnije padavine, olujni vetar i grad

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, od sredine dana ponegde s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren severni, severoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna od 27 do 31stepen. Naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim do jakim severozapadnim vetrom koje će u petak ujutru i prepodne zahvatiti severne i zapadne, do kraja dana proširiće se i...