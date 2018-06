Vučić: Dijalog se nastavlja, u nedelju s Tačijem - Srbija nema nikakve preduslove

"Dobio sam zvaničan poziv i Delegacija Srbije će svakako ići. Od petka će biti prisutna u Briselu na, za medije manje atraktivnom, sastanku, a u nedelju će doći do mog susreta sa Hašimom Tačijem", rekao je on novinarima. Vučić je naglasio da nije važno koliko će sastanci da traju, to je, kaže, tehničko pitanje. Precizirao je da Srbija nema nikakve preduslove. Obraćanje javnosti posle Mundijala? Predsednik Vučić planirao je da se 16. juna...