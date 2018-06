Promenljivo oblačno i toplo, mogući pljuskovi

Duvaće slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od 14 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, toplo i nestabilno, od sredine dana u pojedinim delovima grada kratkotrajni pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura biće oko 19, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Relativno povolŃ�ne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se...