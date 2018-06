Komisija za zaštitu konkurencije odobrila koncesiju Aerodroma Nikola Tesla

Beta pre 4 sata

Komisija za zaštitu konkurencije Srbije saopštila je danas da je preduzeću Vansi Erports Srbija (VINCI Airports Serbia) odobrila koncesiju beogradskog aerodroma "Nikola Tesla".Vansi Erports Srbija posluje u okviru francuske Vansi grupe koja do sada nije obavljala delatnost operatera aerodroma niti poslovala na tržištu aerodromskih usluga u Srbiji.Rešenje Komisije će biti objavljeno na njenom sajtu kada se za to budu stekli uslovi, odnosno nakon proteka roka za žalbu na zaključak o zaštiti podataka, navodi se u saopštenjuPredstavnici Vansija i Vlade Srbije potpisali su 22. marta ugovor o koncesiji za Aerodrom "Nikola Tesla" .Trajanje koncesije je 25 godina, a odnosi se na finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom beogradskog aerodroma i obavljanje delatnosti operatera tog aerodroma.Ugovorom je predviđeno da Vansi za koncesiju akcionarima Aerodrma "Nikola Tesla" uplati jednokratnu naknadu od 501 miliona evra, od čega Vlada Srbije treba da dobije 417 miliona evra a mali akcionari 84 miliona evra.Tokom trajanja koncesije biće plaćana i godišnja koncesiona naknada koja će biti od 4,4 miliona do 15,1 miliona evra.