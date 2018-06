Đurić o Tačiju: Pogrešne računice nekih...

To što Tači govori jasno pokazuje da neki zamišljaju da će biti dovoljno da dovedu delegaciju Srbije i predsednika Vučića za sto u Briselu i da dobiju sve, kaže direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić "Ali, ne treba da računaju na to, jer se to neće dogoditi", rekao je Đurić za Tanjug, na pitanje kako vidi Tačijevu izjavu uoči nastavka dijaloga, u nedelju, da će na pregovarackom stolu biti i pitanje granica. Đurić dodaje da ovakve izjave...