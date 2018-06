Danas toplo i nestabilno

Vetar će biti slab do umeren severni, severoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 19 C, najviša dnevna od 27 do 31 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, toplo i nestabilno, od sredine dana u pojedinim delovima grada mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti slab, promenljiv. Jutarnja temperatura oko 19 C, najviša dnevna oko 30 C. Prema...