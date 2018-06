Đurić: Pritisci na Vučića i njegovu porodicu u cilju slabljenja pozicije Srbije u dijalogu

Beta pre 31 minut

Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da oni koji misle da će različitim izmišljotinama i lažima izvršiti psihološki pritisak na pregovarače Srbije i oslabiti njenu poziciju pred nastavak dijaloga sa Prištinom u Briselu, neće uspeti.On je za Radio-televiziju Srbije kazao da nije slučajna količina pritisaka koja se primenjuju prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, ocenjujući da se sve to vrši u cilju slabljenja pregovaračke pozicije Beograda."Nije slučajno što smo juče mogli da vidimo sramnu, oslobađajuću presudu za napad na (brata Aleksandra Vučića) Andreja Vučića, koji je valjda kriv i svojim bubrezima je napao pendreke policajaca, ili pokušaj kriminalizacije njegovog sina (Danila) i predstavljanje u najgorem mogućem svetlu... Sve to ima za cilj da izvrši psihološki pritisak na pregovarače Srbije", kazao je Đurić.On je rekao da je predsednik Vučić sinoć razgovarao sa predstavnicima EU i poručio im da ako su stavovi Prištine onakvi kakvim ih opisijuju kosovski zvaničnici, onda nema svrhe da se o bilo čemu razgovara.Đurić je dodao da delegacija predvođena predsednikom države Aleksandrom Vučićem ide u Brisel da se bori za Srbiju, kao i da želi da teme razgovora budu primena sporazuma o Zajednici srpskih opština, ali i razgovori o budućnosti uopšte."Što se mene lično tiče, ja svakoga od njih mogu da pogledam u oči, a pitam se: 'Mogu li oni da gledaju nas u oči?'. Ne očekujem previše od tih razgovora. Zaista, ništa ne očekujem", kazao je Đurić.Đurić je dodao da, imajući u vidu "užasne izjave" kosovskog predsednika Hašima Tačija, predsednika Demokratske partije Kosova Redžepa Hotija i zamenika premijera Kosova Envera Hodžaja o tome kako neće dati "ni milimetar teritorije Kosova i Metohije", onda je jasno da nisu spremni ni za kompromis niti za dijalog.Upitan o mogućnosti novog formata dijaloga s Prištinom, Đurić je kazao da je za Beograd "format EU", a da će videti šta ih čeka u Briselu."Videćemo da li će oni imati nekih ponuda. Za nas je Brisel adresa i bilo kakvo proširenje bez nas nije moguće", kazao je Đurić.Komentarišući izjavu Azema Vlasija da tragovi ubistva lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića "vode ka Beogradu", Đurić je rekao da je to naručeni napad i pritisak na srpsku stranu. "Oni vode istragu za ubistvo Olivera Ivanovića i nisu našli onog ko je odgovoran. To se desilo u zoni odgovornosti koju oni kontrolišu i nikoga još nisu ni kaznili niti našli. On hoće da okrivi Srbiju a u prevodu i Rusiju", kazao je Đurić.