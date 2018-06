Đoković se probudio i 'uništio' Manarina za polufinale!

Srbin je bio bolji od Francuza posle nešto lošijeg starta, ali je ipak uspeo da se konsoliduje i da, posle nešto više od sat vremena igre, pobedi sa 7:5, 6:1. Manarino je bio bolji igrač na startu duela, a to je i pokazao početnom prednošću. Napravio je brejk na početku, koji je držao do rezultata 4:2, ali je onda Novak 'ubacio u brzinu'. Prvi set je završio brejkom sa 7:5, a onda se ubrzo sve raspalo u igri Manarina, koji ni do tog...