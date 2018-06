Tite: Nejmar ne može da preuzme svu odgovornost, protiv Srbije na pobedu

Beta pre 1 sat

Selektor brazilske fudbalske reprezentacije Tite rekao je danas da Nejmar ne može da preuzima svu odgovornost za igru ekipe i da se nije potpuno oporavio posle duže pauze od operacije stopala.Brazil je danas pobedio Kostariku sa 2:0 golovima Filipea Kutinja u prvom minutu nadoknade i Nejmara u sedmom minutu nadoknade vremena. To je prva pobeda Brazila na šampionatu i vodeći je na tabeli Grupe E sa četiri boda.Večeras od 20 časova u toj grupi igraju Srbija i Švajcarska. Srbija ima tri boda, a Švajcarska jedan, dok je Kostarika bez bodova.

Nejmar je po završetku utakmice plakao na terenu, a Tite je rekao da je igranje za državni tim ponos, veliko zadovoljstvo i obaveza.



"Nejmar ima hrabrosti da to i pokaže. Kada ekipa igra dobro pokaže se i individualni kvalitet, ali ne zavisi sve od jednog igrača. On je još u procesu vraćanja u formu. Nije igrao više od tri meseca, a danas je odigrao celu utakmicu. On je čovek, potrebno mu je vreme da se vrati na svoj nivo i ne sumnjam da će se vratiti na najbolji nivo", rekao je Tite.



Nejmar je slomio stoplalo igrajući za Pari Sen Žermen, podvrgnut je operaciji u martu a početkom juna se vratio na teren.



Govoreći o utakmici sa Kostarikom, Tite je rekao da njegova ekipa nije padala u očaj.



"Protivnik je nekada i namerno grešio samo da bi oduzeo vreme. Rekao sam igračima da imaju 95 minuta da pobede. Morali smo da ostanemo koncentrisani do samog kraja, igrali smo super u drugom poluvremenu, imali smo jačinu i preciznost u završnici. Na početku smo bili nervozni, ali je drugo poluvreme bilo dobro", naveo je Tite.



Brazil će u sredu u poslednjem kolu igrati protiv Srbije.



"Tim se učvršćuje i razvija. Ima još mesta za napredak. Pokušaćemo da pobedimo Srbiju i pokažemo dobru igru. Možemo da odigramo i nerešeno, ali nećemo tako igrati, uvek moramo da pokušavamo da postignemo gol. Danas smo ga postigli u 91. minutu, trudili smo se da damo i drugi i uspeli smo", rekao je Tite.