"Tajkun": Predsednik ne razume obične ljude

To piše Rojters. Međutim, kako se navodi, upravo je u Francuskoj to moguće zbog njene tradicije jednakosti. "Makron ne razume male ljude. Bojim se da vodi Francusku ka sistemu koji marginalizuje najmanje povlašćene", izjavio je za "Mond" Fransoa Pino, jedan od najbogatijih ljudi u Francuskoj čija poslovna imperija uključuje modnu kuću Guči. Na to je ironično reagovao Rišar Feran, koji je vodio Makronovu predsedničku kampanju prošle godine....