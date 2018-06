Održana junska parada ponosa

Beta pre 3 sata

Učesnici "Parade ponosa Srbija 2018" prošetali su danas od Pionirskog do Studentskog parka u Beogradu i zatražili donošenje zakona o istopolinim partnertstvima, veću vidljivost transrodnih osoba i bolju prevenciju i lečenje od virusa HIV.Skup je obezbeđivala policija obučena u opremu za suzbijanje demonstracija, ali u manjem broju, dok su učesnici sku prošetali kroz ulicu Kralja Milana, preko Trga Republike noseći zastave Srbije, zastave duginih boja i zastave posvećene trans rodnim osobama, uz transparente "To što vidiš nije to što piše", "Nije ružna nijedna grupa samo ponašan", "Nulta tolerancija za nasilje" i "Prevencija zločina iz mržnje".Predstavnik gej lezbejskog Infocentra Predrag Azdejković rekao je da ovaj paradu smatra protestom a ne uličnom žurkom jer nema previše stvari za proslavljanje.

"Od 2010. nemamo ni jedan zakon o LGBT populaciji a izmene zakona o maticnim knjigama transrodnim osoba donele su ono sto su one već imale", rekao je Azdejković i dodao da su transrodne osobe i dalje pravno nevidljive, a da su pravo o unosu promene pola u matične knjige posle hiruške intervencije takve osobe imale i ranije.

Jedna od organizatora parade Helena Vuković rekla je da je ovogodišnji slogan "Matičarka, normalno" izabran zbog toga što čovek posla sa matičnim službama ima ceo život, od rođenja, preko venčanja i promene pola do smrti.

Ona je dodala da je srećna jer zbog parade nije blokiran grad, saobraćaj se odvija normalno: "To je ono što želimo, da nisu potrebne velike policijske snage za Prajd".

Upitana kome su upućeni zahtevi, Vuković je rekla državi generalno, a na pitanje da li će podneti građansku incijativu da se donese Zakon o istopolnim brakovima, ona je rekla da to neće raditi, jer već postoji Strategija, kojom je predviđeno da se takav zakon donese.

Na pitanje da li će se premijerka Ana Brnabić, koja je prva lezbejka na toj funkciji, pridružiti paradi, Vuković je rekla da to ne zna i da oni nikoga nisu znavli, jer "na prajd se ne zove, na prajd se dolazi".

Predstavnica organizatora Anđela Čeh na kraju zahvalila svima koji su došli i rekla da oni šetaju i umesto onih koji ne smeju da dođu, kao i da pojedinačno pripadnici LGBT zajednice ne mogu ništa, a zajedno mogu mnogo.

U Studentskom parku došlo je do manjeg incidenta kada je jedna žema upala među učesnike parade i poručila im da "nisu normalni".