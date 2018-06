U Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno, iznad većeg dela suvo, samo ujutru i pre podne na istoku i jugu jos ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 14 stepeni C, najviša od 18 do 22. Prema prognozi, u Beogradu će sutra biti takođe malo i umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 11 do najviše 20 stepeni C. U periodu do...