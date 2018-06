Tramp nokautirao berze: Zbog jednog tvita predsednika SAD haos sa akcijama autoindustrije

Akcije evropskih automobilskih kompanija su pale za čak 1,3 odsto, dok je nemacki indeks DAX "skliznuo" za 0,2 odsto, zbog sunovrata deonica nemačkih automobilskih kompanija - Dajmlera, Folksvagena i BMW-a - koji se uveliko oslanjanju na prodaju u SAD. Akcije Fijat Krajslera su pale za 2,8 odsto. Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. & its great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and...