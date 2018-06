Konačno bez kiše! Evo kako će biti narednih dana

Foto: MONDO/Stefan Stojanović Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 14 C, najviša od 18 do 22 C, saopštio je Republički hidrometorološki zavod. U Beogradu će danas biti malo i umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura biće oko 11 C, najviša oko 20 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u nedelju će biti malo i umereno oblačno i suvo. Zatim...