DžAKA o proslavi gola: To je bilo za moje ljude, za one koji me nisu zapostavljali

Švajcarski reprezentativac Granit Džaka, koji je postigao gol, kojim je izjednačio rezultat u utakmici Svetskog prvenstva protiv reprezentacije Srbije, kaže da njegovo slavlje "albanskim orlom" nije bila nikakva poruka protivniku. - Iskreno, protivnici me uopšte nisu interesovali. To je bilo za moje ljude, koji su me uvek podržavali. Za one, koji me nisu zapostavljali, u mojoj domovini, odakle su koreni mojih roditelja. To su bile...