Dijalog u Briselu: Neodložno ZSO, ali i Gazivode na stolu

Beta pre 9 sati

Stav je Evropske unije da Priština neodložno mora krenuti u formiranje Zajednice srpskih opština(ZSO), ali će danas na pregovaračkom stolu delegacija Beograda i Prištine biti takođe "sprovođenje svih dogovora" u Briselskom sporazumu, uključujući energetiku i nagodbu oko elektrane Gazivode na severu Kosova.To su agenciji Beta preneli evropski diplomatski izvori koji su ukazali i na izjavu predsednika Spoljnopolitičkog odbora Evropskog Parlamenta Dejvida Mekalistera, koja odražava stavove Nemačke i još nekih članica EU, da je "prioritet stvaranje Zajednice srpskih opština, ali i da se pitanje energetike mora rešiti".Mekalister je u raspravi o rezoluciji o Srbiji u SPO EP podvukao da "Srbija i dalje ulaže napore za normalizaciju odnosa s Kosovom", naglasivši da "i Kosovo i Srbija moraju da delaju u dobroj veri i blagovremeno na primeni postignutih dogovora".Zvaničnici u okruženju visoke predstavnice Federike Mogerini su predočili da se od Prištine "imperativno očekuje" da do početka avgusta, kako su obećale kosovske vlasti, bude izrađen statut ZSO.Vlasti u Prištini su se dosad, a to je preko pet godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, oglušavale od početka primene ključnog dogovora o ZSO.Vlasti u Beogradu su to, ocenjuju diplomate nekih zemalja izvan EU, mada to mišljenje dele i neke članice EU koje nisu priznale Kosovo, smatrale da je to preporuka nekih "moćnih svetskih zaštitnika" Kosova da se od Beograda iznudi što više i naročito dođe do povoljnijeg položaja Kosova u pregovorima o potpisivanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa s Beogradom.Sada je došlo do preokreta u toj situaciji jer Beograd jasno stavlja do znanja da nikakav sporazum nije moguć pre nego što se krene u formiranje ZSO, što je jemstvo za institucionalnu zaštitu srpskog življa i versko-kulturne baštine Srba na Kosovu.Danas popodne će se u Briselu sa šeficom Evropske službe za spoljne poslove Federikom Mogerini najpre bilateralno sastati šefovi delegacija Beograda i Prištine, Aleksandar Vučić i Hašim Tači, a potom je predviđen njihov zajednički sastanak.Prema najavama, na stolu bi trebalo da budu razgovori o elementima sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine.Predsednik Vučić je, govoreći o dijalogu s Prištinom, rekao da "srpska delagacija, kao i dosad, nema nikakve preduslove".On je dodao da nije ni optimista, ni pesimista i da je posao državne delegacije da štiti interese svog naroda.Tači je izjavio da će se na sastanku u Briselu razmotriti ostvarivanje svih dosadašnjih sporazuma i sagledati mogućnosti za postizanje konačnog, pravno-obavezujućeg sporazuma Kosova sa Srbijom.Ova runda dijaloga je prva posle marta ove godine i diplomate u Briselu kažu da je u međuvrenu došlo do prave krize u pregovorima, uz sukobe i neslaganja u vlasti i političkim krugovima u Prištini, ali i stavu Beograda da EU ništa ne čini da privoli Prištinu da ispoštuje ključni deo Briselskog sporazuma, a to je ZSO.Vidljiv pritisak na dijalog vrše i Amerikanci koji traže da se što pre krene u sklapanje konačnog sporazuma o sređivanju odnosa Beograda i Prištine, mada oni to vide kao prevashodno neku vrstu priznavanja Kosova od strane Srbije.Iz Vašingtona su Beogradu stizale i poruke da će se zajamčiti formiranje ZSO i zaštita srpskih crkava i manastira ako srpske vlasti pristanu na ulazak Kosova u međunarodne organizacije, dakle i u UN, što bi bilo priznavanje Kosova, ali je to Beograd odbacio.U krugovima Federike Mogerini su takođe opovrgnute tvrdnje da se menja format Dijaloga i da bi u pregovore trebalo da se uključe neposredno Amerikanci, a čuli su se i glasovi da će se uključiti i jedan visoki nemački diplomata koji je bio šef UNMIK-a na Kosovu.