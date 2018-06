Nedimović: Za državnu subvenciju kupio bih stado ovaca

Beta pre 5 sati

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da očekuje najmanje 500 projekata iz oblasti voća, povrća i stočarstva kojima će mladi konkurisati za startap programe za koje se dobija 1,5 miliona dinara."Za 12.600 evra, koliko država daje mladim poljoprivrednicima, podigao bih zasad oblačinske višnje na površini od 1,5 do dva hektara sa sistemom za navodnjavanje. Druga opcija je sočarstvo, kupio bih 30 ovaca, a pored ove subvencije od države bih dobio dodatnih 7.000 dinara po ovci", rekao je Nedimović za list Blic upitan u šta bi on uložio državnu subvenciju.Nedimović je naveo će konkurs biti raspisan 1. jula i da će trajati 90 dana.Prema njegovim rečima, prošle godine bilo je 738 kandidata, a odobreno je 677 projekata."Pravilnikom su određeni striktniji uslovi nego ranijih godina, nosilac projekta mora da uplaćuje penziono, ne sme da ima više od 40 godina, postoji bodovanje, recimo da li je nosilac projekta muškarac ili žena, koliko je područje gde je planirana investicija nerazvijeno", kazao je Nedimović.On je rekao i da su trenutno subvencije u stočarstvu tri puta veće u Srbiji u odnosu na zemlje okruženja, jer se za mlečno grlo godišnje daje 500 do 600 evra, a po svinji 1.000 dinara.Ministar je dodao i da se za sledeću godinu planira finansijska pomoć preduzećima koje se bave proizvodnjom hrane.