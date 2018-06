Nedimović: Od subvencije bih zasadio višnje ili kupio ovce

On je rekao Blicu da bi on za 12.600 evra, koliko država daje mladim poljoprivrednicima, podigao zasad oblačinske višnje na površini od 1,5 do dva hektara sa sistemom za navodnjavanje. Kako je rekao, druga opcija je stočarstvo. Nedimović je dodao „da bi kupio 30 ovaca, a pored ove subvencije od države bih dobio dodatnih 7.000 dinara po ovci“. Konkurs će biti raspisan 1.jula i trajaće 90...