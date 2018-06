Van der Belen upozorava na posledice raspada EU

"Svima je u interesu da znamo šta bi značio raspad EU. Posebno male države kao što je Austrija trebalo bi to dobro da promisle", poručio je on u intervjuu bečkom dnevniku "Kronen cajtung". Van der Belen je ukazao da su, globalno gledano, sve države EU male, pa čak i Nemačka. "Drvetu je za rast potrebno najmanje 30 godina, a da se poseče neophodno je samo tri minuta", objasnio je on dodajući da je tako i sa EU. Van der Belen je ukazao da...