Nedimović: Procena štete za 10 do 15 dana

Procena štete prouzrokovane elementarnim nepogodama biće poznata za 10 do 15 dana, izjavio je ministar za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Branislav Nedimović, ističući da će Vlada obezbediti pomoć. Nedimović je podsetio da je elementarnim nepogodama prethodnih dana pogođena 21 opština i da je Vlada formirala komisiju za procenu štete. On nije mogao da precizira kolika će to pomoć biti. "Koliko će ona iznositi ne znamo dok ne...