Rukometaši Srbije dobili protivnike na SP u Nemačkoj i Danskoj

Muška rukometna reprezentacija Srbije igraće s Francuskom, Rusijom, Nemačkom, Brazilom i Južnom Korejom u Grupi A na Svetskom prvenstvu 2019. godine, odlučeno je danas žrebom u Kopenhagenu.Svetsko prvenstvo za rukometaše održaće se od 9. do 27. januara 2019. godine u Nemačkoj i Danskoj, a danas je održan žreb za to takmičenje.Rukometaši Srbije igraće u Berlinu.U Minhenu u Grupi B igraće Španija, Hrvatska, Makedonija, Island, Bahrein i Japan.U Grupi C u Herningu igraće Danska, Norveška, Austrija, Tunis, Čile i Saudijska Arabija.Utakmice Grupe D igraće se u Kopenhagenu, a nastupiće selekcije Švedske, Mađarske, Katara, Argentine, Egipta i Angole.