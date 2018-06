Tokom dana se više padavina očekuje u jugozapadnim delovima, a uveče i u toku noći u istočnim, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Vojvodini se posle vedrog jutra očekuje postepeno naoblačenje, posle podne ponegde s slabom kišom. Duvaće slab do umeren vetar, severnih pravaca. Jutarnja temperatura biće od 12 do 16 stepeni, najviša od 19 do 24 stepena. U Beogradu će biti pretežno oblačno, pre podne i sredinom dana sa slabom...