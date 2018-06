Dačić: Prerano za priče o referendumu

Beta pre 27 minuta

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je prerano pričati o tome kada bi mogao da bude održan referendum o trajnom rešenju kosovskog problema."O tome da li će ga uopšte biti i kada će se desiti prerano je razgovarati", kazao je Dačić za televiziju Prva i dodao da referendum ne mora biti vezan za neke izbore.Dačić je rekao da je na poslednjem sastanku predsednika Srbije i Kosova, Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, u Briselu "neka vrsta saglasnosti postignuta da postoji neke mogućnosti za dolazak do trajnog rešenja".Dačić je na televizija Prva rekao i da je sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Kosova Hašima Tačija "na neki način otvorio neku vrstu razmišljanja kako će se doći i hoće li se uopšte ići ka nekom kompromisu".Povodom navoda u medijima da će direktorka za Zapadni Balkan i Tursku u Evropskoj službi za spoljne poslove Angelina Ajnhorst biti ključni posrednik u narednoj fazi dijaloga Beograda i Prištine, Dačić je rekao da ona već učestuvuju u pregovaračkom procesu kao deo tima visoke predstavnice Federike Mogerini.Dačić je rekao da Ajnhorst "na neki način modelira taj dijalog, dolazi kod jednih i drugih, ide u Ameriku".Ministar je rekao da je na sastanku u nedelju u Briselu dogovoreno da se dve strane u javnim komunikacijama odnose s međusobnim uvažavanjem i da se intenzivira komunikacija.On je rekao da ne može da potvrdi da će sledeći sastanak Vučića i Tačija biti za dve nedelje, ali da će "u julu sastanka svakako biti, a van toga se odvijaju tehnički razgovori".Dačić je rekao da dosad nije bilo intenzivnog dijaloga jer je Priština stalno tražila izgovore, a da se postavlja i pitanje kapaciteta Tačija, "može li on da iznese to pitanje u ime svih na Kosovu, jer uvek može da ima alibi kako bi on nešto hteo, ali drugi neće"."Ovde je važno reći - ako želimo trajno rešenje ono ne može da se zasniva na željama Prištine da će Srbija priznati njihovu jednostranu odluku. Ako misle da je to kompromis nema potrebe da nastavljamo razgovore", rekao je Dačić.On je rekao da je Srbija spremna za kompromis i da će uložiti maksimalne napore da se dođe do trajnog rešenja.Šef srpske diplomatije je rekao da je "najveća prepreka trajnom rešenju odbijanje Prištine da shvati novu realnost" i da su se promenile okolnosti pošto sve više zemalja povlčači priznanje Kosiova, kao da i "američka administracija ne bi sada po svaku cenu podržala Kosovo"."Situacija će na kraju krajeva za njih biti sve teža, kazao je Dačić.Dačić je rekao da bi sa principima trajnog rešenja kosovskog pitanja trebalo da budu saglasne i najveće sile, odnosno SAD i Rusija."EU je ta koja modelira dijalog, ali uticaj velikih sila, SAD s jedne strane i Rusije s druge je takav da se mora voditi računa o tome. Bilo bi dobro da i jedna i druga velika sila budu saglasne sa nekim principima rešenja", kazao je Dačić.Za sada nema nikakvih informacija o hapšenju Rodoljuba RadulovićaMinistar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je jutros da za sada nema nikakvih informacija o hapšenju Rodoljuba Radulovića, poznatijeg kao Miša Banana, u Južnoj Americi."Za sada nikakvih informacija nema, da li se to uopšte desilo i da li je to aktuelna tema... Za sada se ambasadi (Srbije) niko iz brazilskih vlasti nije obratio", rekao je Dačić za televiziju Prva.On je dodao da je Ministarstvo spoljnih poslova tražilo "neke potvrde i informacije iz zemlje" koju mediji spominju.Protiv Radulovića u Srbiji se vodi više sudskih procesa, zbog sumnje da je bio povezan sa narko-klanom Darka Šarića, koji se tereti za šverc pet tona kokaina iz Latinske Amerike."Pošto je taj čovek vezivan i za odnose sa mnom, ja sam bio najsrećnjiji i kada se Šarić predao, jer će svi moći da odgovore i pitaju šta imaju o raznim izmišljotinama o meni", kazao je Dačić.On je rekao da jeste sedeo sa Raduloviće u kafani, ali mnogo pre nego što je bilo ko mogao da kaže bilo šta loše o tom čoveku.Ministarstvo pravde Srbije juče nije imalo informacija o hapšenju Rodoljuba Radulovića.Prema pisanju beogradskih medija, Radulović je uhapšen u Brazilu s lažnim pasošem. Dnevni list Kurir pisao je da će brazilska policija kolegama u Srbiji poslati otiske prstiju kako bi bili sigurni da je reč o Raduloviću.