Sutra u većem delu Srbije obilne padavine

Vetar će biti slab i umeren severni, severozapadni, u Vojvodini povremeno jak. Jutarnja temperatura od 13 do 17 C, najvisa dnevna od 17 do 21 C. U Beogradu oblačno i sveže, povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren severni, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 15 C, najviša dnevna oko 18 C. Izgledi vremena za sedam dana - do 4. jula: U četvrtak i petak pretežno oblačno, povremeno sa kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom. U...