Konačna cena maline sledeće nedelje?

Istovremeno, u Moravičkom i Zlatiborskom okrugu prosecna je cena 125 dinara i to kod dve izvozne kuće za prvu klasu, dok je kod ostalih prosečna cena 70 dinara po kilogramu. "Mi tražimo da se uredi tržište. Nezadovoljni smo akontnom cenom od 120, jer sve ispod prosečne izvozne cene griza, koja je prošle godine bila 1,75 evra, nije uredu. S druge strane, treba da smo realni, prošlogodišnji prinos je bio 4,5 do 5 tona, dok je ove godine 2,5 do...