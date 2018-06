"Kraljevina Maroko ne priznaje Kosovo"

On je u Beogradu razgovarao sa predsednicom Skupštine Srbije Majom Gojković. "Kada se dobro poznaju istorijske i geografske činjenice, ne možemo da priznamo samoproklamovane države, jer to predstavlja opasnost za druge regione u svetu", rekao je El Maliki novinarima u parlamentu. On je istakao da svi problemi mogu biti rešeni putem dijaloga, uz poštovanje međunarodnih pravnih normi. Gojković je zahvalila Maroku što podržava Srbiju,...