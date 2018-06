Oblačno i sveže, biće i padavina – do 21 stepen

To je saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). U istočnim i centralnim predelima očekuje se oko 30 litara kiše po metru kvadratnom za 24 sata, a u zapadnim i jugozapadnim oko 40, a lokalno i više, upozorava RHMZ. U većem delu zemlje duvaće slab do umeren vetar, a u Vojvodini povremeno jak. Jutarnja temperatura biće od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 21 stepen. U Beogradu će biti oblačno i sveže, povremeno s kišom, i...