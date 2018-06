Maradona: Dobro sam

Beta pre 3 sata

Legendarni argentinski fudbaler Dijego Maradona rekao je da je "dobro", nakon što su ga pregledali lekari jer mu je pozlilo tokom utakmice Argentine i Nigerije na Svetskom prvenstvu.Kako je danas preneo Bi-Bi-Si (BBC), Maradona je rekao da ga "mnogo boli vrat".Maradona je na društvenim mrežama postavio svoju fotografiju sa lekarima koji su mu ukazali pomoć tokom poluvremena jučerašnje utakmice u Sankt Peterburgu i negirao je da je bio u bolnici."Želim svima da kažem da sam dobro. Pregledao me je lekar i preporučio da odem kući pre početka drugog poluvremena, ali želeo sam da ostanem, pošto smo rizikovali prolaz dalje. Kako mogu da odem?", naveo je 57-godišnji Maradona.Argentina je sinoć pobedila Nigeriju sa 2:1 golom Roha u 86. minutu i plasirala se u osminu finala Mundijala u Rusiji.Na video snimcima koji su se sinoć pojavili, Maradona je uz pomoć prijatelja posle utakmice jedva napustio ložu, ali je BBC preneo da se Argentinac kasnije ukrcao na avion za Moskvu.On je euforično proslavljao golove svog tima, posebno drugi, posle kojeg je pokazivao srednji prst. Pri rezultatu 1:1 Maradona je plakao, pošto taj rezultat nije odgovarao Argentini, jer se suočavala sa eliminacijom.Argentina će u subotu u osmini finala igrati protiv Francuske.Maradona je kao kapiten predvodio Argentinu do trijumfa na Svetskom prvenstvu 1986. godine. Odigrao je 91 utakmicu za Argentinu i postigao je 34 gola.Od 2008. do 2010. godine bio je selektor državnog tima.