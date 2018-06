Vučić: Nikoga ne ugrožavamo ali nećemo dozvoliti nove Oluje i egzodus Srba

Beta pre 4 sata

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija nikoga ne ugrožava ali da njene snage bezbednosti nikome neće dozvoliti da država ili njen narod budu ugroženi."Nikome ne pretimo i spremni smo na kompromis i na dijalog. Ali nismo spremni, ponavljam, nismo i nikada nećemo prihvatiti neke nove Oluje, neki novi egzodus i zločine nad Srbima", rekao je Vučić nakon što je održana zajednička vojno-policijska vežba "Zajednički udar 2018" u Kraljevu.Predsednik Srbije je rekao i da će sa svojim predlogom o trajnom rešenju kosovskog pitanja "izaći pred narod", koji će onda odlučiti o svojoj budućnosti."Ničeg lepog oko Kosova nema što možemo dobiti i ponuditi narodu. Samo muke i teške stvari. I sve što je teško, sve što je muka, ja ću izaći pred narod i reći moj predlog. Uopšte neću da se krijem, a narod će da donese odluku o svojoj budućnosti ", rekao je Vučić.Vučić je kazao da ljudi moraju biti upoznati sa svim posledicama jedne, druge i treće odluke, ali da još nije odlučio šta će ponuditi građanima."Narod neka kaže da li želi jedno, da li želi drugo ili treće. Ni iza čega i ni iza koga neću da se krijem", istakao je predsednik države.Vučić je kazao da će odluka o referendumu biti doneta pošto se dođe do kompromisnog rešenja koje nije na štetu građana."Još smo dalo od takvog rešenja", kazao je Vučić, koji je na pitanje novinara da li će biti raspisan referendum o trajnom rešenju za Kosovo odgovorio da uvek pitaju za formalne, a ne suštinske stvari.Predsednik Srbije je rekao da je na vežbi pokazano kakva bi bila reakcija u slučaju napada na zemlju i narod i da su zajedničke snage bezbednosti pokazale da su spremne da odbrane i zaustave svakoga ko misli da to ugrozi."Nastavićemo da ulažemo u vojsku i policiju. Videli smo danas nove puške, šlemove, opto-elektronske uređaje, nova vozila. I ne kažem da je stanje dobro, jer ima još mnogo toga da se uradi. Ali želim da vam kažem da pre nekoliko godina nismo imali Ratno vazduhoplovstvo, a krajem ove godine imaćemo 14 najmodernijih lovaca 4. generacije, do zuba naoružanih i sa novim radarima", rekao je Vučić.On je dodao da će do kraja godine Vojska Srbije imati i značajno veći broj helikoptera i zahvalio Vladi Srbije zbog toga što je obezbedila sredstva za unapređenje odbrambenih sposobnosti zemlje."Ne treba odgovarati na provokacije Mesića i Gotovine"Predsednik Srbije je izjavio danas da Srbija neće i ne treba da odgovara na provakcije bivšeg hrvatskog predsednika Stjepana Mesića i bivšeg haškog optuženika Ante Gotovine koji su objavili fotografije na kojima pokazuju albanskog orla kao znak podrške fudbalerima iz reprezentacije Švajcarske."Nije to nikakav problem za Srbiju i na to ne treba da odgovorimo, njihovi postupci govore o njima, a ne o nama", rekao je Vučić novinarima u Kraljevu.On je kazao da je očigledno da su Mesić i Gotovina "navikli na mržnju", a da "mržnja na kraju ubije onoga ko mrzi"."Naše je da brinemo i čuvamo svoju zemlju", ocenio je Vučić.Govoreći o dogovoru Skoplja i Atine oko imena Makedonije, Vučić je rekao da podržava svaku vrstu razgovora i dogovora mirnim putem, kao i da se Srbija ne meša ni u čije unutrašnje odnose.