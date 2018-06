Uhapšen zbog ubistva Pljevljaka 1. juna na Voždovcu

Policija je uhapsila D.P. (47) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo, saopštio je danas MUP. On se sumnjiči da je tada, oko 00.40 časova u Ulici vojvode Vlahovića iz vatrenog oružja pucao u pravcu oštećenog, nanevši mu smrtonosne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, navedeno je u saopštenju. Mediji su pisali...